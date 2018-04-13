أكدت دولة الإمارات، أمس، أن استرجاع العرب دورهم يبدأ من الرياض، فيما شدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على أن إيران والإرهاب وجهان لعملة واحدة في المنطقة، وأن لا تسامح مع التدخلات الإيرانية في المنطقة.

وكتب معـالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للـشؤون الخارجية، في تغريدة نشرها عبر «تويتر»: «من الرياض عاصمة العـزم والـحـزم العربي مشاركاً في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة، نسـعى لبلورة مواقف موحدة تعزز الاستقرار وترفض التدخلات الإقليمية في شؤوننا، وتفعِّل الدور العربي في قضايا المنطقة». وأكد أن مواقف الإمارات الوسطية والمعتدلة الساعية إلى بلـورة إجماع عربي دور نفخر به ونجد فيه الرسالة السامية في هذه الظروف المضطربة، من الرياض العزيزة تبدأ إرهاصات استرجاع العرب دورهم.

وأكد وزير الخارجية السعودي أن لا سلام مع استمرار التدخل الإيراني في المنطقة. وقال إن المملكة لا تتسامح مع الإرهاب والتدخلات الإيرانية في المنطقة، معلناً إدانتها بأشد العبارات استخدام الأسلحة الكيماوية في الغوطة بسوريا، وأكد دعم الشعب السوري، داعياً إلى الحفاظ على وحدة سوريا. وتابع أن المملكة تستنكر اعتراف واشنطن بالقدس عاصمةً لإسرائيل.

كما أكد الجبير أن ميليشيا الحوثي مسؤولة عن الأزمة الإنسانية في اليمن، منوهاً بأن عدد المشاريع التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن وصل إلى 217 مشــروعاً بكلفة 925 مليون دولار. وأضــاف أن الرياض خصّصــت ملياراً ونصف مليار دولار لإعادة إعمار العـراق، مشيراً إلى أن إعادة إعمار العراق فرصة لا بد من استثمارها، من أجل استمرار مساهمتها مع أشقائها في دعم مــسيرة العمل العربي المشترك.

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ـــ الإمارات: استرجاع العرب دورهم يبدأ من الرياض