قناة سلوى البحرية ستمتلئ بأسماك القرش والبيرانا

كشف موقع بان ارابيا انكوايير عن أن الجهة التي ستتولى تنفيذ قناة سلوى البحرية على الحدود السعودية القطرية تعتزم ملأها بأسماك القرش وأسماك البيرانا الشرسة.

ونقل الموقع عن مصدر مسؤول قوله " نعمل حالياً على ترتيب استيراد الآلاف من أسماك القرش بما فيها القرش الأبيض والقرش النمر لوضعها في القناة المائية عند إنجازها"، مشيراً إلى انه سيتم استخدام سياج ضخم من الصلب لضمان بقاء هذه الأسماك في المياه القريبة من الساحل القطري.

وأكد أنه سيتم أيضاً جلب الكثير من أسماك البيرانا المتوحشة لوضعها في القناة التي ستحول قطر من شبه جزيرة إلى جزيرة منعزلة.