الحكومة البريطانية توافق على "اتخاذ إجراءات" بشأن سوريا

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إن حكومتها "وافقت على أن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا يجب ألا يمر دون رد"، وذلك بعد اجتماع خاص لمناقشة الانضمام إلى الولايات المتحدة وفرنسا في العمل العسكري المحتمل.

واتفقت الحكومة البريطانية على ضرورة ردع النظام السوري عن استخدام الأسلحة الكيماوية مستقبلاً.

وقال متحدث باسم الحكومة في بيان "توافقت الحكومة على ضرورة اتخاذ اجراءات لمنع النظام السوري من استخدام اسلحة كيميائية"، مضيفا ان الحكومة "ترجح الى حد بعيد" مسؤولية دمشق عن الهجوم الكيميائي المفترض السبت في مدينة دوما والذي أسفر عن مقتل "ما يصل الى 75 شخصا".

وكانت ماي استدعت الوزراء من عطلاتهم بمناسبة عيد القيامة، لبحث كيفية الرد على ما وصفته بهجوم وحشي بغاز سام على مدنيين في مدينة دوما، التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة وتقع على المشارف الشرقية للعاصمة دمشق.