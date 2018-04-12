استثمارات قطر استعراضية وقصيرة الرؤية

اعتبر نشطاء قطريون في اليوم السادس من حملتهم "نهبوا ثروات شعبهم" على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي اختاروا لها وسم #استثمارات_قطر_فالصو، أن غالبية استثمارات قطر الحالية تعد استثمارات استعراضية، وقصيرة المدى والرؤية، وذات أهداف سياسية محضة؛ أي إنها وجدت للتكسب السياسي، وأن تنظيم الحمدين وعدد من المحسوبين عليهما يسيطرون على 36% من تلك الاستثمارات.

وأوضح الناشطون أن نصيب جهاز قطر للاستثمار يصل إلى 183 مليار دولار، في وقت تصل فيه ديون قطر الخارجية إلى 213 مليار، بالإضافة إلى التزامات داخلية تقدر بـ 32 مليار دولار؛ أي 240 مليار دولار، ما يعني أن استثمارات قطر الحالية لا تغطي ديونها والتزاماتها.