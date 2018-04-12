التحالف: ردع حازم لاستهداف الحوثي للمدنيين

حذرت القيادة المشتركة للتحالف العربي ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران من استهداف المدنيين واستخدام الأساليب الإرهابية، وأكدت أنها ستتخذ وسائل ردع حازمة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأعلن التحالف العربي أن الدفاع الجوي السعودي اعترض 3 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية استهدفت الرياض وجازان ونجران، ونتج عنها تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية، كما أسقط طائرتين من دون طيار معاديتين حاولتا استهداف مطار أبها الإقليمي ومهاجمة إحدى الأعيان المدنية بجازان.

إلى ذلك، أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن «قوات الشرعية والتحالف تبتعد ما يقل 20 كيلومتراً عن صنعاء، وتستطيع أن تجتاحها برياً غداً، ولكن نعرف أنه لو تم هذا الاجتياح ستكون هناك ضحايا كثيرة من المدنيين، لذلك لا نقوم بهذا التصرف».

واستهدفت غارات للتحالف قاعدة الديلمي الجوية الواقعة في محيط مطار صنعاء، وقواعد أخرى للحوثيين.

وأعلن الجيش اليمني تحرير مدينة ميدي بالكامل.