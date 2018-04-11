بإسناد إماراتي.. قصف مواقع للحوثيين وتدمير آلياتهم في تعز

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية سلسلة غارات جوية استهدفت تدمير آليات عسكرية و مواقع لميليشيات الحوثي الإيرانية في مفرق الوازعية غربي تعز أسفرت عن مصرع العشرات في صفوف الميليشيات وإنهاك قدراتها العسكرية وهروب عناصرها من جبهات القتال خوفا من الوقوع في قبضة قوات الجيش و المقاومة اليمنية.

فيما تصدت قوات الجيش اليمني و المقاومة لمحاولات تسلل فاشلة لعناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية شمال مديرية حيس و منطقة القطابا جنوب مديرية التحيتا بجبهة الساحل الغربي لليمن تكبدت على إثرها خسائر فادحة في العتاد و الأرواح .

وتواصل قوات الجيش اليمني و المقاومة المسنودة بالتحالف العربي تقدمها الميداني في معاركها ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية في جبهة الساحل الغربي شمالا وسط عمليات تمشيط واسعة ومستمرة لتطهير ما تبقى من جيوب للمتمردين في بعض المناطق .

وتركز قوات الجيش اليمني و المقاومة على تحرير مناطق موزع و الوازعية و البرح و مقبنة و هجدة الواقعة غرب تعز من قبضة ميليشيات الحوثي الإيرانية والتي تمثل عمقا استراتيجيا للساحل الغربي في ظل التغيرات الإيجابية المتسارعة في جبهات القتال و تضييق الخناق على خطوط إمداد هامة للميليشيات لعدد من جبهاتها.

ويشكل تحرير مديرية حيس انتصارا استراتيجيا لقوات الشرعية وضربة موجعة لميليشيات الحوثي والذي بدوره يسهم في سيطرة قوات الشرعية اليمنية على الطرق الرئيسة إلى الحديدة لقطع الإمدادات عن ميليشيات الحوثي الإيرانية لجبهات الحوثيين غربي تعز.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي شن غاراتها الجوية على مناطق تجمعات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران التي منيت بالهزيمة و الانكسار تاركة خلفها عتادها و قتلاها إضافة إلى تدمير التعزيزات العسكرية والآليات التابعة لها في جبهات القتال بالساحل الغربي.