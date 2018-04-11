الدفاع الجوي السعودي يعترض 3 صواريخ حوثية

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية 3 صورايخ باليستية حوثية فوق المملكة.

وكان المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي قد صرح أنه وفي تمام الساعة (0740) بالتوقيت المحلي من صباح الأربعاء، رصدت منظومة الدفاع الجوي الخاصة بحماية مطار أبها جسم غير معّرف باتجاه مطار أبها الدولي وتم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره وفقا للعربية.

كما تم في حينه إغلاق حركة الملاحة الجوية بما يتوافق مع قوانين الطيران العالمي ومن ثم عادت الحركة الجوية من وإلى المطار لطبيعتها.

وذكر العقيد المالكي أنه ومن خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة تبين أنها طائرة بدون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية كانت تحاول استهداف المطار المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني.

كما ذكر العقيد المالكي أنه في تمام الساعة (0730) من صباح الأربعاء تم رصد جسم غير معروف باتجاه أحد الأعيان المدنية بجازان وتم التعامل معه بوسائل الدفاع الجوي وتدميره دون وقوع أي خسائر، ومن خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة تبين تطابق الأجزاء والحطام مع الطائرة بدون طيار والتي حاولت استهداف مطار أبها الدولي.

وفي هذا الصدد، حذرت قيادة القوات المشتركة للتحالف بأشد العبارات المليشيات الحوثية المسلحة المدعومة من إيران باستهدافها للأعيان المدنية والمدنيين وأن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري سيكون له وسائل ردع حازمه وستتخذ قيادة القوات المشتركة الإجراءات الرادعة كافة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما وجهت القيادة المشتركة للتحالف في الوقت نفسه تنبيها لمليشيات الحوثي الإرهابية من استخدام هذه القدرات ضد الأعيان المدنية والمدنيين، وكذلك المنشآت الحيوية و الصناعية وعلى قادة ومخططي المليشيات الإرهابية ومن يقف ورائهم اعتبار استخدامها ونتائج استخدامها بمثابة أمر عليهم تحمل عواقبه.

