لصوص قطر .. حاميها حراميها

واصلت لليوم الخامس على التوالي حملة "نهبوا ثروات شعبهم" زخمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فعبر وسم #لصوص_قطر فضح المغردون الشخصيات القطرية المحسوبة على تنظيم الحمدين ممّن سيطروا على أموال الشعب القطري، واستخدموا أداة لتنظيم الحمدين واستثماراتهم الخاصة وصدق عليهم المثل الشعبي حاميها حراميها.

وقام مغردون باستعراض أسماء المحسوبين على تنظيم الحمدين ممن تضخمت أرصدتهم من أموال الشعب القطري (قائمة العار) حيث أشاروا إلى أن فيصل بن قاسم آل ثاني لديه ثروة تقدر بـ2.4 مليار دولار، أما محمد بن سحيم آل ثاني فتقدر ثروته بـ2.1 مليار دولار بالاضافة إلى عدد محدود آخر من أسرة آل ثاني تفوق أرصدتهم 2 مليار دولار منهم سحيم بن عبدالله آل ثاني الذي يمتلك 1.153 مليار دولار وجاسم بن حمد بن جاسم 100 مليون دولار .

وأكد المغردون على أن هؤلاء المحسوبين على نظام الحمدين بنوا ثرواتهم باستفادة من الاستثمارات الخارجية المخصصة للدولة وأن الشعب القطري لن يسكت على هؤلاء اللصوص ولن يرحمهم.