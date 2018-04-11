فيديو.. اسرائيل تمنح قناصاً وسام شرف بعد قتله فلسطينياً أعزل

أشاد وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الثلاثاء، بقناص ظهر في شريط فيديو يطلق النار على فلسطيني لا يشكل خطراً قبل أن يسقط أرضاً على الحدود بين الدولة العبرية وقطاع غزة، في نفس الوقت الذي أكد الجيش على صحة الشريط.

وقال ليبرمان أثناء زيارته قاعدة عسكرية في كتصرين في الجولان السوري المحتل "القناص يستحق وسام شرف، بينما مصور الفيديو يجب تنزيله إلى أدنى رتبة عسكرية."

ووصف الجيش الإسرائيلي بأنه "هو الجيش الأخلاقي في العالم".

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي صحة شريط الفيديو لكنه قال إنه تم تصويره في 22 ديسمبر الماضي في منطقة كيسوفيم وإن إطلاق النار حدث "بعد أعمال شغب وتحذيرات من القوات"، وفق قوله.