محكمة مصرية تحيل أوراق 36 عنصراً إلى المفتي

قضت محكمة عسكرية مصرية، أمس، بإحالة 36 متهماً في قضية تفجير ثلاث كنائس، للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

واتهمت محكمة الجنايات العسكرية المحالين الـ36، الإرهابيين التابعين لتنظيم داعش في مصر بـ«الضلوع في التفجيرات التي استهدفت كنائس البطرسية بالعباسية، وماري جرجس بطنطا، والمرقسية بالإسكندرية».

وتضم قضية تفجيرات الكنائس الثلاث «البطرسية بالعباسية، والمرقسية بالإسكندرية، وماري جرجس بطنطا» 48 متهماً، بينهم 36 متهماً محبوساً على ذمة القضية، و12 متهماً هارباً، وصادر ضدهم أمر ضبط وإحضار.

ويواجه المتهمون تهم «الانضمام وتولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والأمن القومي».