مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسي بشأن سوريا

صوّت مجلس الأمن الدولي "الثلاثاء" بأكثرية سبعة أصوات مقابل ستة وامتناع اثنين عن التصويت، ضد مشروع قرار تقدمت به روسيا ويقضي بتشكيل آلية للتحقيق في الاسلحة الكيميائية في سوريا.

ولم يحز مشروع القرار الروسي إلا على ستة أصوات في حين انه كان بحاجة لتسعة أصوات على الاقل لتمريره. والنص الروسي الذي سقط في التصويت يمنح مجلس الامن القرار النهائي في اعتماد او رفض نتائج التحقيقات التي تخلص اليها آلية التحقيق.

ورفضت الدول الغربية هذا النص خصوصا لا نه يحرم في نظرها آلية التحقيق من الاستقلالية اللازمة للقيام بعملها.