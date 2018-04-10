القطريون مستمرون في كشف فضائح "الحمدين"

اختار شرفاء قطر من الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي في حملتهم لكشف فضائح تنظيم "الحمدين" الحاكم في قطر وسم #لصوص_قطر عنواناً لحملتهم "نهبوا ثروات شعبهم" في يومها الرابع.

وركزّ الناشطون على فضائح سرقات تنظيم الحمدين لثروات الشعب القطري، مشيرين إلى أن ثروة حمد بن خليفة المعلنة تبلغ 8 مليارات دولار، وثروة حمد بن جاسم المعلنة تبلغ 6 مليارات دولار.

وقال آخرون إن "الحمدين" وأتباعهم يسيطرون على نحو 36% من استثمارات قطر الخارجية.

كما أشاروا إلى أن "الحمدين" يمتلكان 14 يختاً وعشرات القصور في عدد من بقاع العالم، تبلغ قيمتها أكثر من ملياري دولار، منها "كتارا" الذي كلف 492 مليون دولار ويرسو على أحد الشواطئ الفرنسية، و"قطرة" بـ 495 مليون دولار، و"المرقاب" بقمة 300 مليون دولار، بالإضافة إلى أسطول يخوت أخرى بقيمة 603 ملايين دولار.