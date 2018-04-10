مصر: احتفالات «شم النسيم» تتحول إلى مأساة بعد غرق 12 شخصا

احتقل المصريون أمس الاثنين، بعيد "شم النسيم"، الذي يعد أقدم عيد شعبي في البلاد، لكن هذه الاحتفالات تخللتها قصص مؤثرة عن غرق 12 شخصا بينهم أسرة كاملة، وفقا لتقارير إعلامية.

ففي محافظة قنا لقت عائلة مؤلفة 3 أشخاص (والدان وابنهما) مصرعهم غرقًا في نهر النيل لعدم إجادتهم السباحة أثناء الاستحمام بناحية الحمر، والجعافرة بمركز قوص جنوبي المحافظة.

وفي محافظة أسيوط ، غرق أب يبلغ من العمر 48 عاما أثناء محاولته انقاذه طفله(7 أعوام) بعد ما انزلقت قدماه في "الترعية الإبراهيمية" في قرية أم القصور بمركز المنفلوط.

وجرى انتشال الجثتين، والتحفظ عليهما بمشرحة المستشفى المركزي، وحُرر المحضر اللازم، لاستكمال الإجراءات القانونية.

ووفقا لموقع "مصراوي" لقي طفل عمره 14 عاما، كان يحتفل بـ"شم النسيم"، مصرعه أثناء السباحة في نهر النيل بأسيوط، بقرية نزلة الأبلق التابعة لمركز صدفا في أسيوط.

أما في محافظة أسوان جنوبي البلاد، فقد لقي طفل من قرية الحجز بحري بمركز إدفو، حتفه غرقًا في مياه النيل بمدينة إدفو شمالي المحافظة أثناء الاستحمام والسباحة خلال عيد شم النسيم.

فيما لقي عامل في توشكي وطفل في إدفو مصرعهما غرقًا لعدم إجادتهما السباحة في حادثتين منفصلتين بأسوان أثناء الاحتفال بشم النسيم.

وفي محافظة بني سويف، غرقت طفلة (11 عاما) في مياه نهر النيل أثناء احتفالها مع زميلاتها بشم النسيم على شواطئ نهر النيل بمدينة الفشن جنوبي المحافظة.

وفي محافظة المنوفية، انتشلت قوات الإنقاذ النهري، جثة شاب عمره 18 عاما غرق أثناء احتفالات شم النسيم بقرية طملاي بمركز منوف.

كما انتشلت قوات الإنقاذ النهري في نهر النيل جثة شاب آخر عمره 19 عاما غرق أثناء احتفالات شم النسيم بترعة قرية ميت أبو الكوم بمركز الشهداء.