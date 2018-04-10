واشنطن: سنرد على كيماوي دوما بعيداً عن مجلس الأمن

أكدت واشنطن أنها سترد على هجوم دوما الكيماوي سواء قام مجلس الأمن الدولي بتحرك أم لا، مشيرة إلى أن إيران وراء أعمال قذرة في سوريا، مؤكدة أن النظام الروسي لطخت به دماء الشعب السوري.

وقالت المندوبة الأميركية في ​الأمم المتحدة​ ​نيكي هايلي، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن ​سوريا​، «وصلنا إلى اللحظة التي يتعين أن يرى فيها العالم تحقيق العدالة».

وتوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخاذ قرارات مهمة خلال 24 إلى 48 ساعة، بشأن الرد على هجوم كيماوي محتمل على دوما. وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي إن حكومتها تدرس إمكانية الرد مع حلفائها ضد الهجوم. فيما قال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن موسكو حذرت الولايات المتحدة من «تداعيات خطيرة» إذا هاجمت القوات السورية.