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تحرير جبال استراتيجية في نهم

الإمارات: ندعم الجهود الأممية لحل سياسي في اليمن

المصدر:
  • أبوظبي، عدن - البيان، وكالات
التاريخ:
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أكدت دولة الإمارات موقفها الثابت تجاه دعم اليمن وشعبه والتزامها الداعم للشرعية في اليمن، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن.


وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال استقباله مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بأبوظبي، مارتن غريفيت، دعم دولة الإمارات لجهود المبعوث الأممي، بما يسهم في عودة الأمن والاستقرار إلى اليمن.


ميدانياً، حرر الجيش اليمني، أمس، سلسلة جبال الزلزال الاستراتيجية في مديرية نهم شرق صنعاء بدعم وإسناد من التحالف العربي. واستكمل الجيش اليمني تحرير السلسلة الجبلية الواقعة في جبهة الميمنة، في عملية عسكرية نوعية ومباغتة.
 

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