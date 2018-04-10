تعاون إماراتي سوداني في الطاقة المتجددة

بحث الرئيس السوداني عمر البشير، أمس، مع معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة، في الخرطوم، سبل تطوير البنية التحتية السودانية في مجال الطاقة.

وقال المزروعي في تصريحات صحفية عقب اللقاء إن السودان يمثل دولة مهمة للإمارات، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين أكثر من أخوية. وأكد اهتمام الإمارات بتطوير البنية التحتية وقطاع الطاقة واهتمامها بالشأن السوداني.

علاقة متميزة

ووصف المزروعي العلاقة بين البلدين بالمتميزة، معربا عن أمله أن تشهد مزيدا من العمل المشترك.

بدوره قال وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى، إن المباحثات تركزت حول التعاون في مجال البنية التحتية في مجال الطاقة الكهربائية والطاقات المتجددة،.

لا سيما الطاقة الشمسية. وأضاف أن لدولة الإمارات قصب السبق في مجال الطاقات المتجددة وعلى وجه التحديد في مجال الطاقة الشمسية ولها واحدة من اكبر الشركات في العالم، المتطورة لمشروعات الطاقة الشمسية.

وأكد أن البلدين قطعا شوطا مقدرا في التفاهم حول مشروع «رائد» للطاقة الشمسية، وأشار إلى وعد إماراتي ببذل الجهد اللازم حتى يجد المشروع المعونة. ولفت إلى أن المشروع سيكون له إسهامه في البنية التحتية السودانية وعلى وجه التحديد في مجال الطاقة والطاقات المتجددة.