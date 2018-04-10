الجروان رئيساً للاتحاد العام للخبراء العرب

انتخب مجلس إدارة الاتحاد العام للخبراء العرب، معالي أحمد بن محمد الجروان رئيساً للاتحاد. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد بمدينة برشيد بالمملكة المغربية والتي انعقدت تحت شعار من «التأسيس إلى المؤسسة» بدعم ومساندة من طرف السلطات المغربية لتسهيل كافة الأمور اللازمة لنجاح أعمال الاتحاد.

وافتتح اجتماع الجمعية العامة الرئيس الفخري للاتحاد د. ناصر المحيميد من السعودية الذي أشاد بالعطاء والجهد الذي يبذله الخبراء أعضاء الاتحاد لخدمة أمتهم وأوطانهم.

من جانبه، قال الرئيس الجديد للاتحاد أحمد الجروان إن الخبراء العرب أمامهم تحديات كبيرة وكذلك فرص واعدة يجب استغلالها بشكل جيد لخدمة الوطن العربي وتقديمه للعالم المعاصر بصورة مشرقة، داعياً للتركيز على المهنية والموضوعية في عمل الخبراء الأعضاء. الرباط - وام