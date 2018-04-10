مصر والكويت توقّعان اتفاقاً لتمويل إنشاء 5 محطات مياه في سيناء

وقعت مصر والكويت، أمس، اتفاقاً ثنائياً لاستكمال تمويل مشروع إنشاء خمس محطات تحلية مياه بمحافظة جنوب سيناء بقيمة 100 مليون دولار.

وذلك على هامش اجتماع الصناديق العربية المنعقد بالبحر الميت في الأردن.

ووقع الاتفاق كل من د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر، ود. عبدالوهاب البدر، مدير الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. يتضمن الاتفاق زيادة قدرة المحطات لتكون 20 ألف متر مكعّب في اليوم لمحطة أبوزنيمة، و15 ألف متر مكعّب في اليوم لمحطتي دهب ونويبع، و10 آلاف متر مكعّب في اليوم لمحطة رأس سدر.

وصرحت د. سحر نصر، بأن هذا الاتفاق يأتي ضمن خطة الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء وأن مشروع محطات تحلية المياه، يستهدف في الأساس تحسين مستوى المعيشة للسكان في محافظة جنوب سيناء، من خلال تلبية الطلب على مياه الشرب بإنشاء مصادر لتوفير كميات كافية ودائمة عبر تحلية المياه من البحر وتوصيلها للمستهلكين في المحافظة.