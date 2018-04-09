الهلال الأحمر الإماراتي يسير قافلة إغاثة ثانية إلى سكان كرش في محافظة لحج

سيرت هيئة الهلال الأحمر الاماراتي ثاني قافلة إغاثة الى كرش في محافظة لحج اليمنية منذ تحريرها من ميليشيات الانقلاب الحوثية الإيرانية قبل 11 يوما لتكون الهيئة أول منظمة إنسانية تغيث كرش.

ويواصل الهلال الأحمر الاماراتي توزيع السلال الغذائية للآلاف من الأسر في قرى ومناطق وعزل كرش التي تعرضت للحصار اثناء اجتياح ميليشيات الانقلاب الحوثية الإيرانية لها ويعاني سكانها من صعوبات شتى وبحاجة ماسة للإغاثة والمساعدات الغذائية والدوائية وغيرها.

وأكد فهمي العامري رئيس دائرة الشهداء والجرحى في كرش ان المساعدات الإغاثية التي يقدمها الهلال الاحمر الإماراتي للمرة الثانية خلال عشرة أيام سيتم توزيعها على الآلاف من المعوزين والنازحين والمعاقين والجرحى من مختلف سكان قرى ومناطق كرش.

وقال ان استجابة الهلال الأحمر الاماراتي للأوضاع الانسانية منذ التحرير أمر غير جديد فدولة الامارات وذراعها الانساني الهلال الاحمر في اليمن لهم السبق في دعم بلادنا وشعبنا الذي يعيش أوضاعا صعبة بسبب حرب الانقلابيين.

وأعرب عن شكره وتقديره لدولة الامارات حكومة وشعبا ولفريق الهلال الأحمر الاماراتي على ما يقدموه من معونات غذائية ومساعدات بمختلف المجالات الى الشعب اليمني.

من جانبهم عبر المواطنون والأهالي في كَرش عن شكرهم لهيئة الهلال الأحمر الاماراتي على دعمها المتواصل وارسال المساعدات لهم شاكرين هذه اللفتة الكريمة من دولة زايد الخير مؤكدين انها تأكيد للإخوة بين اليمن ودولة الإمارات.