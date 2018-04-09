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مقتل 14 شخصاً بينهم ايرانيون في قصف مطار التيفور بسوريا

المصدر:
  • أ ف ب
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قُتل 14 شخصاً من بينهم ايرانيون في الضربة التي استهدفت قبيل فجر الإثنين مطار التيفور العسكري التابع للنظام السوري في محافظة حمص في وسط البلاد، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

ولا تزال الجهة التي استهدفت القاعدة العسكرية المعروفة باسم التياس ايضا، مجهولة.

وسارعت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إلى نفي أن تكون قواتها قد شنّت ضربات في سوريا.

 وقال متحدث باسمها "في الوقت الحالي، لا تنفذ وزارة الدفاع ضربات جوية في سوريا".

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن "روسيا وايران وحزب الله لهم وجود في المطار" الذي يقع بين مدينتي حمص وتدمر.

وقال عبد الرحمن "قُتل 14 شخصاً على الأقل بعد الضربة على مطار التيفور، ضمنهم قوات ايرانية".

 

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