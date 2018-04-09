استهداف مطار التيفور بريف حمص بصواريخ يعتقد أنها أميركية

قال التلفزيون السوري اليوم الاثنين إن دوي انفجارات سمع في محيط مطار التيفور بريف حمص وإن المطار استهدف بعدة صواريخ يعتقد أنها أميركية.

وأضاف أن الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان بالصواريخ على المطار.

إبلى ذلك رفض متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" تأكيد تقارير عن شن غارة جوية أميركية على قاعدة عسكرية سورية.

وأكد المسؤول علم البنتاجون بالتقارير، لكنه قال "ليس لدينا ما نؤكده".

وفي وقت سابق من أمس الأحد ، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيكون هناك "ثمن كبير يدفع" مقابل التقارير التي تفيد بأن قوات الحكومة السورية قامت بهجوم بالغاز على المعارضة في دوما السورية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 مدني.

وفي أبريل من العام الماضي، أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن غارات جوية على منشآت حكومية سورية في أعقاب هجوم كيميائي في بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 80 شخصًا.