ضربات موجعة للميليشيا بإسناد إماراتي ومصير مجهول لزعيم الحوثيين

قصفت مقاتلات التحالف، بقيادة السعودية، وبإسناد من قواتنا المسلحة، تعزيزات وآليات عسكرية للحوثيين في مزارع تتحصن فيها ميليشيا الحوثي الإيرانية، وتقع في ضواحي مديرية الجراحي في الساحل الغربي.



ولقي قيادي حوثي مصرعه مع عدد كبير من مرافقيه في غارات لمقاتلات التحالف جنوبي الحديدة، أسفرت عن مقتل العشرات من الميليشيا وسط انهيار في صفوفها، ليشكّل ذلك ضربة موجعة وإرباكاً في صفوفها على الساحل الغربي.

وعمدت الميليشيا إلى نصب نقاط للقبض على عناصرها الفارة بشكل جماعي من جبهات القتال. وساد غموض حول مصير زعيم الميليشيا الإيرانية عبد الملك الحوثي، بعد غارات مكثفة لمقاتلات التحالف استهدفت اجتماعاً لقادة الميليشيا في مديرية حيدان بمحافظة صعدة، وأسفرت عن مقتل عدد من القيادات.