السعودية: تحذير من هطول أمطار رعدية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأحد تنبيها متقدماً بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على العاصمة الرياض والخرج والحريق والأجزاء المجاورة لها، وذلك حسبما أعلنت عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وأشارت "الأرصاد" إلى أن الحالة المطرية ستبدأ عند الساعة التاسعة ليلاً، وتستمر حتى الساعة الواحدة صباحاً.

وهطلت أمس، أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على محافظة الطائف، شملت الهدا والشفا، والردف، والمنطقة المركزية و الحوية، والسيل، والشهداء الشمالية، والصناعية، والحلقة، ومسيرة، وقروى، والسر ولية والرميدة، وأم السباع ووادي نعمان والكر و عشيرة، ومحافظة ميسان وبني سعد و طريق الجنوب .