تواصل حملة "نهبوا ثروات شعبهم" في يومها الثاني

تواصلت لليوم الثاني على التوالي الحملة الإعلامية الكبرى لفضح نظام "الحمدين"، والتي أطلقها أمس ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشعار "نهبوا ثروات شعبهم".

وكشفت حملة اليوم، التي اختير لها وسم #قطر_منهوبة، وبالأرقام حجم ثروة "الحمدين" الضحمة مقابل ضعف الاستثمارات القطرية الخارجية، وسيطرة قلة منتفعة على أموال الشعب القطري، مؤكدة أن تجاوزات "الحمدين" المالية لن تمرّ دون عقاب.

ولاقت حملة "نهبوا ثروات شعبهم" في يومها الثاني تفاعلاً كبيراً من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث استنكر ناشطون عديدون سيطرة "الحمدين" وحاشيتهما على الأموال القطرية وتبديدها في غير مصلحة الشعب القطري.

وسرد ناشطون قصة "حمد بن جاسم"، الذي تحوّل من موظف "مدير مكتب وزير" إلى واحد من أهم "مليارديرات" العالم، وتراكم ثروته المعلنة من الاستثمارات الخارجية لتتجاوز 6 مليارات دولار، وملازمة الفساد والملاحقات القضائية لها، مشيرين إلى امتلاكه حصصاً متفرقة في شركة طيران القطرية، وشركة الديار العقارية القطرية، ومشروع "لؤلؤة قطر" وحصة في متاجر "هارودز" البريطانية التي اشترتها حكومة الدوحة بقيمة 2.2 مليار دولار، ولم تتضح قيمة كل حصة منها، فيما يمتلك حصة تقدر بـ10% في سلسلة متاجر .«el corte ingles».