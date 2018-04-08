الإمارات تدعم الجيش والأمن اللبناني بـ200 مليون دولار

أعلنت الإمارات عن تقديمها دعماً للجيش وقوى الأمن اللبنانية، بما يعادل 200 مليون دولار مناصفةً بين المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية، وذلك استمراراً للجهود التي تبذلها في سبيل استقرار وازدهار لبنان وشعبه.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، إن الإمارات تواصل دعمها المستمر لاستقرار لبنان ومؤسساته، مؤكدة أن مناعة وقوة المؤسستين العسكرية والأمنية في لبنان أولوية لدولة الإمارات في هذه الظروف الدقيقة، لما لذلك من دور في تعميق استقرار لبنان واستعادة دوره في محيطه الإقليمي. وشاركت الإمارات في المؤتمر الاقتصادي لدعم لبنان من أجل التنمية عبر الإصلاحات «سيدر» الذي اختتم أمس في باريس، وأكدت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، في كلمة الإمارات، حرص الدولة على استقلال لبنان وسيادته واستقراره، وأن دولة الإمارات لن تدّخر جهداً لترجمة حرصها إلى واقع من خلال دعم كل ما من شأنه تثبيت الاستقرار السياسي والاقتصادي.