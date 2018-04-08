الشرعية على مشارف حصون الحوثي في صنعاء

فرضت قوات الجيش اليمني، بدعم من التحالف العربي، حصاراً عسكرياً على مواقع ميليشيا الحوثي الإيرانية في عاصمة مديرية نهم شرق صنعاء من ثلاث جهات تمهيداً لتحريرها.

وبدأت قوات الشرعية حشد إمكاناتها لتحرير مدينة مديد مركز مديرية نهم، بعد النجاح في تحرير جبال استراتيجية محيطة.

ودمرت مقاتلات ومدفعية التحالف بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، مواقع وآليات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي الإيرانية بجبهة الساحل الغربي في غارات وعمليات نوعية أربكت صفوف الميليشيا، وأنهكت قدراتها العسكرية وسط مصرع وفرار العشرات من عناصرها.

وقصفت طائرات التحالف أهدافاً للتمرد في صعدة، ومنطقة حرف سفيان في عمران.

وقُتل 3 قياديين حوثيين في المعارك والغارات الجوية في كل من صعدة والبيضاء والحديدة، وأفادت قوات الجيش الوطني بمقتل 30 عنصراً من الحوثيين في معارك بمأرب.