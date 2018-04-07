الجيش اليمني : مقتل 30 حوثياً في معارك بمأرب

أفادت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم السبت، بمقتل 30 عنصراً من الحوثيين في معارك بمحافظة مأرب 173 كيلو مترا شمال شرق صنعاء.

وقال بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين "إثر محاولة تسلل ميليشيا الحوثي إلى مواقع الجيش في جبهة صرواح غربي المدينة، إلا أنها تلقت ضربات موجعة على يد رجال الجيش".

وأضاف البيان، أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بخمس غارات جوية مواقع وتعزيزات وتجمعات لميليشيات الحوثي "وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيات وتدمير آليات قتالية في مواقع متفرقة بجبهة صرواح".

في غضون ذلك، ذكر البيان أن مدفعية الجيش شنت كذلك قصفًا مكثفا استهدف مواقع متفرقة لميليشيات الحوثي بذات المنطقة، مخلفاً خسائر مادية في صفوفهما.