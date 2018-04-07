حملة "نهبوا ثروات شعبهم" تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

دشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة إعلامية متعلقة بالاقتصاد القطري تحت شعار (نهبوا ثروات شعبهم) .

الحملة التي يتم التفاعل فيها بوسم #ديون_القطريين_الأعلى تتمحو حول الجانب الاقتصادي وتناقش محاور عدة، أهمها : "ديون القطريين".

الحملة تكشف كيف أن الدوحة ضخّمت نفسها ومارست أدواراً أكبر منها، بينما تقف عاجزة عن رعاية 313 ألف مواطن.

وتكشف الحملة عن أن 87% من قروض البنوك القطرية ذهبت لمواطنين قطريين، مؤكدة أن الشعب القطري سقط في وحل الديون بسبب تهميش النظام القطري للشعب مقابل رعايته للإرهاب في الدول العربية.

وتعد ديون قطر هي الأعلى في المديونيات خليجياً على الرغم من صغر حجم مساحتها وقلة عدد مواطنيها، ما ولد مخاوف لدى المواطنين من انزلاقهم في مستنقع الديون، وبخاصة أن الشارع القطري يعاني من ارتفاع الضغوط الاجتماعية المعيشية بسبب ارتفاع حجم الديون القطرية، وأن "نظام الحمدين" يدفع رواتب عالية ويستردها من الشعب القطري من خلال رسوم الديون، حيث يلاحظ أنه على الرغم من ارتفاع رواتب المواطنين القطريين، إلا أن تكلفة المعيشة مرتفعة جدًا مقارنة بالدول المجاورة.