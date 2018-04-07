ارتفاع شهداء غزة إلى 10 وإصابة 1400

ارتفع عدد شهداء الجمعة الثانية من مسيرات العودة في قطاع غزة إلى عشرة شهداء مع استشهاد شابين آخرين متأثرين بإصابتهما فجر اليوم فيما ارتفع عدد المصابين بحسب مصادر فلسطينية إلى نحو 1400 مصاب.

فقد استشهد فجر اليوم مواطنان فلسطينيان احدهما مصور صحافي متأثران بجراحهما التي اصيبا بها برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال احداث مسيرة العودة امس في المنطقة الحدودية شرق قطاع غزة.

وأوضح الدكتور اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة ان الصحافي ياسر مرتجى استشهد متأثرا بجراحه التي اصيب بها امس شرق غزة ، كما استشهد شاب عشريني متأثرا باصابته مساء امس شرق البريج وسط قطاع غزة.