ماذا كتب محمد بن سلمان على القمر الصناعي السعودي؟

اطلع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان على التقنيات المتقدمة في قطاعات الطيران والدفاع الجوي وتقنيات الصواريخ واتصالات الأقمار الصناعية في شركة لوكهيد مارتن .

جاء ذلك خلال زيارته الجمعة لمقر الشركة في وادي السليكون بمدينة سان فرانسيسكو الأميركية.

واطلع الأمير محمد بن سلمان على منظومة الدفاع الجوي THAAD عالية التقنية والتي تتفاوض المملكة على شرائها و توطين تقنياتها.

وتضمن العرض خطط الشركة لإقامة مركز أبحاث وتطوير في المملكة بالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

كما تم عرض نظام القيادة والسيطرة والاتصالات الذي سيتم نقل تقنياته وتوطينه بالكامل في المملكة.

وسيوفر القمر السعودي للاتصالات الأول قدرات عالية و متقدمة للنطاق العريض (Ka-Band) بما يؤمن للقطاعات العسكرية والأمنية والمدنية شبكة فضائية للاتصالات المرئية والإنترنت والهاتف الاتصالات الآمنة، تشمل منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، ومن المقرر تسليم هذه الأقمار في نهاية هذا العام.

ماذا كتب الأمير محمد بن سلمان

إلى ذلك، ناقش الأمير محمد بن سلمان خطط الشركة لتوطين الصناعات الدفاعية ونقل التقنية إلى المملكة والتزام لوكهيد مارتن بتحقيق ذلك.

وفي ختام الزيارة، وقع ولي العهد على القطعة الأخيرة التي ستركب على القمر السعودي قبل إطلاقه ليحلّق في الفضاء بعبارة "فوق هام السحب".