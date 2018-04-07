حفيد حسن البنا يدفع 27 ألف يورو لشراء صمت امرأة

كشف القضاء البلجيكي أن المفكر الإسلامي الشهير طارق رمضان دفع مالاً لامرأة لقاء صمتها بشأن علاقته بها في العام 2015. ورمضان معتقل في فرنسا إثر اتهامات بالاغتصاب.

ودفع رمضان (55 عاماً) لامرأة بلجيكية من أصل مغربي مبلغ 27 ألف يورو (33 ألف دولار) لكي تتوقف عن نشر تفاصيل عن علاقتهما على الإنترنت، وفق ما أكد رئيس المحكمة الابتدائية في بروكسل لوك هينارت.

وقررت محكمة فرنسية احتجاز رمضان في فبراير على خلفية اتهامات باغتصابه نساء مسلمات في فرنسا.

واتهمت امرأة ثالثة رمضان بالاغتصاب، بعد شهر من توجيه الاتهام إليه في قضيتين مماثلتين ووضعه في الحجز الاحتياطي.

اتفاق

وأكد هينارت أن اتفاقاً علنياً عقد في بروكسل في مايو 2015 بين رمضان وامرأة تدعى ماجدة برنوسي بعد أن تحدثت على الإنترنت عن «سيطرته النفسية» عليها. ولم تتهمه باغتصابها أو الاعتداء عليها جنسياً.

ويقضي الاتفاق بأن تبادر ماجدة برنوسي «بمسح ما نشرته على الإنترنت والتوقف عن نشر أي شيء جديد مقابل مبلغ من المال قدمه لها طارق رمضان».

ووافقت برنوسي كذلك على ألا ترسل أي «رسائل مسيئة أو تتضمن تهديداً» إلى الأستاذ الجامعي وعائلته، حسبما أورد موقع «ميديابارت» الإخباري الفرنسي.

ورمضان هو حفيد مؤسس حركة الإخوان في مصر حسن البنا وأستاذ في جامعة أوكسفورد، وقد تم توقيفه في 2 فبراير على خلفية اتهامه باغتصاب امرأتين في فرنسا، وهو ينفي هذه الاتهامات، وأمرت محكمة فرنسية بوضع رمضان في الحجز بعد توجيه الاتهام إليه، خوفاً من سفره.