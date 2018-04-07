فشل مفاوضات سد النهضة

قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، أمس، إن بلاده ومصر وإثيوبيا فشلت في التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي، بعد مفاوضات استمرت 16 ساعة في الخرطوم.

وأضاف في تصريحات للصحافيين بعد ختام الاجتماع الذي بدأ أول من أمس، وضم وزراء الخارجية والري ورؤساء أجهزة المخابرات في الدول الثلاث: لم نستطع التوصل إلى اتفاق أو الوصول إلى قرار مشترك، هي قضايا فنية لا أستطيع التحدث عنها ولم نحدد موعداً لاجتماع مقبل وتركنا هذه الأمور لوزراء الري.

ولفت غندور أنه لم يتم تحديد موعد لجولة أخرى للتفاوض، مضيفاً: سيتم تحديد ذلك لاحقاً. وعلى الرغم من إعلان وزير الخارجية السوداني عجز الدول الثلاث عن التوصل لاتفاق في الاجتماع المطول، قالت وكالة الأنباء السودانية، إنه وصف المفاوضات بأنها بناءة ومهمة وكان من الممكن أن تخرج بإجابات شافية، لكن هذا هو حال القضايا الخلافية.

وأضافت أن الوزير لم يحدد موعد ومكان اجتماع وزراء الري المزمع. ولفتت الوكالة إلى أنّ اجتماع الخرطوم الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح أمس ضم فنيين في مجال الري من الدول الثلاث.