رئيس البرلمان العربي: احتلال إيران للجزر الإماراتية ودعمها الإرهاب يهددان أمننا القومي

أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، أن استمرار النظام الإيراني في احتلال جزر الإمارات الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، وإطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية على المملكة العربية السعودية، وتكوين ودعم الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية داخل المجتمعات العربية، يمثل تهديداً خطراً للأمن القومي العربي.

وأشار إلى أن الوضع الراهن، الذي يمر به العالم العربي في ظل الظروف والمتغيرات والتحولات الإقليمية والدولية وتداعياتها، يُمثل تحدياً كبيراً للحكومات والبرلمانات والمجتمعات العربية على حدٍ سواء.

ونبه إلى أن في مقدمة هذه التحديات ما تمثله القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل، كما تمثل التدخلات الخارجية في الشؤون العربية تحدياً كبيراً، إذ تعمل على إطالة أمد الصراعات الداخلية، وما ينتج عنها من قتل وتهجير وتشريد ولجوء، في مسعى من بعض القوى الإقليمية والدولية لإشاعة الفوضى وبث الفتن. وأكد أن كل ذلك أسهم في تنامي التحدي الذي يمثله التطرف والإرهاب وتمدد الجماعات الإرهابية المسلحة، وتداعيات كل ذلك على الأمن القومي العربي ووحدة ونسيج المجتمعات العربي.

وقال رئيس البرلمان العربي، في كلمته أمس أمام المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، إن البرلمان العربي بادر بمجموعة من خِطط العمل، للتحرك دعماً للقضايا العربية الاستراتيجية الكبرى، استشعاراً لخطورة هذه التحديات على الأمن القومي العربي، شملت مختلَف الصعد العربية والإقليمية والدولية.

ونبه الدكتور مشعل السلمي إلى أن التدخل الخارجي في الشؤون العربية من بعض الدول يمثل عدواناً على سيادة الدول العربية وأمنها، وأدى إلى تفاقم الأوضاع فيها.