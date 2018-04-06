محمد بن سلمان يزور فرنسا الأسبوع المقبل

يستكمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جولاته في عواصم القرار الغربية بزيارة لفرنسا وإسبانيا، بعد ختام زيارته الراهنة للولايات المتحدة، وذلك قبل العودة إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية المقررة في 15 أبريل الجاري. ويقوم الأمير محمد بن سلمان بزيارة رسمية إلى فرنسا يومي 9 و10 أبريل، بهدف البحث في شراكة استراتيجية فرنسية سعودية جديدة، بحسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية أمس.

وجاء في إعلان قصر الإليزيه: «نأمل في حصول تعاون جديد يتمحور بشكل أقل على عقود آنية وبشكل أكبر على استثمارات للمستقبل، لا سيما في المجال الرقمي والطاقة المتجددة، مع قيام رؤية مشتركة». وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي سيبحثان الأزمات الإقليمية والاستقرار في المنطقة ومكافحة الإرهاب.