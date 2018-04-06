شهيدان و3 جرحى في غزة.. وترقّب لـ«جمعة الإطارات»

استشهد، أمس، فلسطينيان وأصيب 3 صيادين بنيران الاحتلال في قطاع غزة، في ظل حالة ترقّب لجمعة الإطارات والمرايا العاكسة، التي يعتزم الفلسطينيون في غزة تنظيمها اليوم استكمالاً لمسيرات العودة المستمرة إلى ذكرى يوم النكبة في الخامس عشر من مايو المقبل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينياً استشهد بعد قصفه بصاروخ طائرة من دون طيار قرب معبر المنطار شرق غزة. ولفتت إلى إصابة 3 صيادين برصاص الاحتلال قبالة سواحل غزة.

وجمع الشبان الفلسطينيون عدداً كبيراً من إطارات السيارات لإشعالها خلال تظــاهرات اليوم، كما جمـعوا مرايا للتشــويش على القناصين الإسرائيليين على الجانب الآخر من السياج الفاصل. ويســعى المنظمون هذا الأسبوع إلى اعتماد إجراءات جديدة لمنع المتــظاهرين من الاقــتراب من السـياج الفاصل.

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