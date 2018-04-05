الإمارات ترفع شكوى لمجلس الأمن ضد قرصنة قطر الجوية

رفعت دولة الإمارات العربية المتحدة شكوى إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي حول تعريض قطر أمن وسلامة الطيران المدني للخطر.

وقالت قناة «العربية» إن الشكوى أشارت إلى أنه في تاريخ 15 يناير و26 مارس من العام الحالي، عرّضت قطر حياة مدنيين للخطر، حين اقتربت مقاتلات قطرية بصورة خطرة من الطائرات المدنية، رغم تحليقها في مسارات جوية متفق عليها دولياً.

وأضافت الشكوى أنه من المؤسف أن تواصل قطر القيام بأعمال غير مسؤولة تهدّد سلامة الرحلات الجوية المدنية التي تحمل علم الإمارات العربية المتحدة.

وكانت دولة الإمارات قد تقدمت بشكوى رسمية تفصيلية للمنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو»، تتعلق باعتراض طائرات حربية قطرية لطائرات مدنية إماراتية.

وكان سيف السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، قد أكد أن الإمارات تقدمت بتلك الشكوى بعد اعتراض قطر طائرات إماراتية مدنية خلال رحلات اعتيادية مجدولة ومعروفة المسارات ومستوفية الموافقات والتصاريح، مهددةً بذلك التصرف حياة الركاب المدنيين.