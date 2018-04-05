واشنطن تدين التصعيد الإيراني الحوثي والتحالف يجدد التزامه بتأمين الملاحة

دانت الولايات المتحدة، هجوم ميليشيا الحوثي على ناقلة النفط السعودية في البحر الأحمر، حيث أعرب البيت الأبيض في بيان، عن قلق الولايات المتحدة الشديد، لمحاولة ميليشيا الحوثي، تصعيد الحرب في اليمن، وذلك بمهاجمة سفينة تجارية في مضيق باب المندب، لافتاً إلى أن الحوثيين يهددون حركة الملاحة التجارية العالمية بشكل معلن. ولفت البيان إلى استمرار النظام الإيراني بتصعيد الصراع، من خلال تقديم الأسلحة للحوثيين، لزعزعة الاستقرار.



إلى ذلك، جدد التحالف العربي التزامه بتأمين الملاحة من التهديدات الحوثية والإيرانية، وأكد أن السفن الحربية ترافق الناقلات حرصاً على أمنها في المياه الدولية.

من جهة ثانية، دمرت الدفاعات الجوية السعودية صاروخاً في سماء جازان أطلقته ميليشيا الإرهاب الحوثية من اليمن.



وشنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، سلسلة غارات نوعية دمرت مواقع عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي الإيرانية في ضواحي الحديدة وتعزيزات عسكرية في منطقة المبرز بمديرية جبل راس كانت في طريقها إلى الجراحي بجبهة الساحل الغربي لليمن أسفرت عن وقوع عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين. كما استهدفت الغارات مخازن أسلحة وذخائر وتجمعات للميليشيا غربي تعز.

