المتحدث باسم التحالف: حددنا مناطق إطلاق الصواريخ البالستية الحوثية على السعودية

تمكنت قوات التحالف من تحديد المناطق التي استخدمتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بوضع المنصات الخاصة بإطلاق الصواريخ البالستية والتي تصدت لها قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي مؤخرا وهي متجهة لعدد من مدن ومحافظات المملكة .. بحسب العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف.

وأوضح المالكي - خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء في الرياض - أن هذه المناطق كانت في صعدة وشمال عمران.

وكشف عن استهداف قوات التحالف اليوم معامل في الحديدة تستخدمها الميليشيا الإرهابية لتصنيع الزوارق المفخخة التي تهدد بها حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر .. مبينا أن هذه الميليشيا الإرهابية حولت ميناء الحديدة إلى مخزن للأسلحة.

وعن آخر إحصائيات لعدد الصواريخ والمقذوفات التي أطلقتها الميليشيا باتجاه أراضي المملكة.. أوضح المالكي أنها بلغت حتى الآن 107 صواريخ وأكثر من 66 ألف مقذوف.. مشيرا إلى أن نظام الدفاع الجوي تصدى لها جميعا بقوة وحزم يؤكدان ويثبتان كفاءته في إفشال كل المساعي اليائسة والبائسة لهذه الميليشيا الإرهابية.

ونوه إلى العمل الإنساني النموذجي المنظم والمتواصل المنفذ بالداخل اليمني من خلال خطة المساعدات الإنسانية الشاملة.. مؤكدا أن قوات التحالف تعمل على تأمين هذه الخطة بما يضمن لها تحقيق أهدافها كاملة وذلك من خلال تسهيل دخول المساعدات من المنافذ اليمنية كافة ما أسهم في استفادة أكثر من مليوني يمني من تدفق المساعدات والمواد الأولية.

ورحب المالكي بالإدانة الدولية لمحاولة استهداف الملاحة من قبل الحوثيين .. متناولا في هذا السياق عددا من حوادث إطلاق الصواريخ الباليستية وعمليات اعتراضها من القوات السعودية.. مؤكدا أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تواصل بإصرار تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وحول سير عمليات تطهير الأراضي اليمنية من هذه الميليشيا الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران.. نوه إلى العمل العسكري الكبير والشجاع لقوات الشرعية اليمنية التي تواصل نزع الألغام والتقدم غربا.. فيما تشن هجومها عبر عمليات عسكرية ناجحة بدعم من التحالف في تعز مكنتها من السيطرة على كامل مديرية الشريجة.