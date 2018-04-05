الدفاع الجوي السعودي يدمر صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه جازان

اعترضت ودمرت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيا الحوثية من صعدة اليمنية باتجاه الأراضي السعودية.. بحسب العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي لقوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المالكي قوله " إنه - وفي تمام الساعة الـ 9:31 من مساء اليوم .. رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف عملية إطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية " صعدة " باتجاه أراضي المملكة.

وأفاد أن الصاروخ كان باتجاه جازان وتم إطلاقه بطريقة عشوائية وعبثية من قبل المليشيا الحوثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان .. حيث تم اعتراضه وتدميره من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي .. فيما أدى اعتراض الصاروخ لتناثر الشظايا على الأحياء السكنية ولم يرد ما يفيد عن وجود خسائر أو أضرار حتى وقت إعداد هذا البيان.

وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي والعشوائي من قبل الانقلابيين يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.

وشدد على أن ما تقوم به المليشيا الحوثية يعد تطوراً خطيراً في حرب المنظمات الإرهابية ومن يقف خلفها من الدول الراعية للإرهاب كنظام إيران.