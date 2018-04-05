السعودية تمنح تونس 5 ملايين دولار لترميم جامع الزيتونة

وقعت المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية - اليوم - مذكرة تفاهم تقدم بموجبها المملكة منحة مالية لتونس بقيمة 5 ملايين دولار لترميم جامع الزيتونة والمنطقة المحيطة به.
وقع مذكرة التفاهم .. المهندس يوسف البسام نائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية وزياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي .. بحضور محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية السعودي وأحمد عظوم وزير الشؤون الدينية التونسي وذلك على هامش أعمال الاجتماع السنوي الـ 43 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الجدعان قوله إن المنحة تأتي في إطار علاقات التعاون بين البلدين وتعكس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على مزيد من ربط جسور التواصل مع أشقائها العرب والمسلمين.