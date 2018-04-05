السعودية تمنح تونس 5 ملايين دولار لترميم جامع الزيتونة

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن التحالف عمل على تسهيل دخول المساعدات من كافة المنافذ اليمنية، مشيراً إلى أن ميليشيات الحوثي تحول ميناء الحديدة إلى مخزن للأسلحة.