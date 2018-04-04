الجبير يبحث مع الرئيس الكوبي العلاقات الثنائية والمستجدات الدولية

بحث الرئيس الكوبي راؤول كاسترو، خلال استقباله في مقر الرئاسة بالعاصمة هافانا، أمس، وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوبا، كما بحثا مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الجبير قوله، إن زيارته لجمهورية كوبا تأتي في إطار حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأكيد الروابط المشتركة والتعاون المثمر في المجالات كافة، مضيفاً: «لدينا توافق حول قضايا عدة وموقف موحد وثابت في محاربة التطرف والإرهاب، وناقشنا العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها قضايا المنطقة، وأؤكد أننا ننظر بثقة إلى مستقبل العلاقة بين البلدين الصديقين».