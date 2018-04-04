الخرطوم تحتضن اجتماعاً ثلاثياً لمناقشة ملف سد النهضة

تحتضن العاصمة السودانية الخرطوم اليوم اللقاء الثلاثي لدول سد النهضة، الذي يضم وزراء الخارجية، ووزراء الري وقادة أجهزة الأمن والمخابرات لدول السودان ومصر وإثيوبيا، لدفع جهود التفاهم حول ملف سد النهضة، واستكمال تنفيذ إعلان المبادئ حول السد الذي وقعه قادة الدول الثلاث في مارس 2015 في الخرطوم.

ويتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري صباح اليوم إلى الخرطوم للمشاركة في فعاليات الاجتماع التساعي بشأن سد النهضة على مستوى وزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات بكل من مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، في بيان إن الاجتماع يأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه بين الرؤساء الثلاثة لكل من مصر والسودان وإثيوبيا خلال اجتماعهم على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا في يناير الماضي بشأن تذليل كافة العقبات القائمة أمام المفاوضات في إطار اللجنة الفنية الثلاثية.