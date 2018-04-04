عدد سكان السعودية يتجاوز 32 مليون نسمة

تجاوز عدد سكان المملكة السعودية 32 مليون نسمة، مسجلاً ارتفاعاً من تعداد تم تسجيله في عام 2016، بلغ حوالي 31 مليون نسمة، بمتوسط معدل نمو سنوي 2,52 في المائة.

وأجرت الهيئة العامة للإحصاء عددا من المسوحات الإحصاءات السكانية خلال الفترة الماضية، آخرها مسـح الخصائص السـكانية 2017، الذي تم تنفيذه ميدانيا خلال الفترة 14 أبريل إلى 18 مايو 2017.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج، أن عدد سكان المملكة وفقا لنتائج مسح الخصائص السـكانية، وصل إلى 32,552,336 نسمة، مقارنة بـ 31,074,2038 نسمة في المسح الديموغرافي في عام 2016، حسب ما ذكرت وكالة واس.

ويتوزع هؤلاء السكان حسب الجنس بما نسبته 57,48 بالمائة ذكور، و42,52 بالمائة إناث من جملة السكان في عام 2017.

وتقترب هذه النسب من نظيراتها في المسح الديموغرافي 2016، حيث كانت نسبة الذكور 57,44 بالمائة والإناث 42,56 بالمائة.

ويتوزع السكان السعوديون حسب الجنس بما نسبته 50,94 بالمائة ذكور، و49,06 بالمائة إناث من جملة السكان السعوديون عام 2017، وتقترب هذه النسب من نظيرتها عام 2016، حيث نسبة الذكور 50,96 بالمائة والإناث 49,04 بالمائة.

وأوضح المفرج أن المسح اشتمل على العديد من البيانات عن الأسرة المعيشية، تتضمن الحالة الزوجية والحالة التعليمية والتركيـب الـديموغرافي للسكان السعوديين وغير السعوديين علن مستوى المملكة، وعلى مستوى المناطق الإدارية.

وتم من خلال المسح استخراج العديد من المؤشرات مثل معدل الوفيات والتركيب العمري والنوعي للسكان ومستويات الزواج والطلاق للسكان.

على صعيد آخر، بدأت الهيئة العامة للإحصاء العمل وفقا لسلسلة من الخطوات التحضرية مع عدد من الجهات الحكومية على التحضيرات الفنية لتعداد 2020، بمشاركة الخبراء والمختصين الذي تحتوي بياناته على الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والتعليمية للسكان، وخصائص المسكن، المتمثلة في البيانات الجغرافية والمميزة، والخصائص السكنية للمسكن.