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الكويت تتعهد بـ 250 مليون دولار لدعم احتياجات اليمن الإنسانية

المصدر:
  • وام
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تعهدت دولة الكويت بمنح مبلغ 250 مليون دولار عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ومن خلال المنظمات الدولية المعنية بالشؤون الإنسانية لتوفير الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني خلال هذا العام، وفقا لما أعلنه نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم في كلمة دولة الكويت أمام مؤتمر دعم اليمن، الذي دعت اليه الامم المتحدة لمدة يوم واحد.

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