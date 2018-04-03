الجيش اليمني على مشارف الراهدة بتعز

بإسناد من مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن .. تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة من التقدم و السيطرة على مواقع استراتيجية جديدة في مديرية القبيطة شمالي محافظة لحج حيث استطاعت تحرير جبل جالس الاستراتيجي والمطل على معسكر لبوزة ونجد قفل إضافة إلى جياش والكعبين في ظل استمرار المواجهات مع ميليشيات الحوثي الإيرانية وفرار عناصرهم باتجاه وادي حميض جراء

هزائمهم المتلاحقة .وتواصل القوات التقدم بدعم مباشر من قيادة التحالف العربي في عدن على مشارف مدينة الراهدة التابعة لمحافظة تعز والتي تتخذها ميليشيات الحوثي الإيرانية قاعدة عسكرية لإمداد عناصرها بالأسلحة والذخائر في عدة جبهات وذلك بعد تحرير منطقة السحي وسيطرت قوات الجيش اليمني على 95% من مناطق القبيطة في ظل استمرار المواجهات مع مسلحي الحوثي والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى والأسرى من عناصر المليشيات.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي تجمعات لميليشيات الحوثي في مناطق متفرقة وآليات عسكرية و مخازن أسلحة وذخائر كانت تنوى استخدامها ضد المدنيين في عملية عسكرية نوعية أدت إلى انهيار واسع في صفوف المليشيات.وكان الجيش اليمني و قوات الحزام الأمني و المقاومة قد بداوا عملية عسكرية برية وجوية مدعومة من قوات التحالف بآليات عسكرية ثقيلة وغطاء جوي حيث توجهت القوات باتجاه جبهتي الشريجة وحمالة نحو أماكن تمركز الميليشيات .



وساهم تحرير الشريجة المدخل الشرقي لمحافظة تعز في سقوط جبهات أخرى من سيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية الإنقلابية التي منيت بالهزيمة والانكسار تاركة خلفها عتادها وقتلاها. ويواصل الجيش اليمني و قوات الحزام الأمني و المقاومة بدعم من قوات التحالف العربي تطهير التراب اليمني من مليشيات الحوثي الانقلابية وتدمير الآليات العسكرية التابعة لها في مختلف جبهات القتال باليمن وانهاك قدراتهم العسكرية لتوجه بذلك ضربات قاضية للمشروع الانقلابي الإيراني في اليمن.