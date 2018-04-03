ضربات نوعية من التحالف بإسناد إماراتي تنهك الحوثي

أحبطت قوات الجيش اليمني، بدعم من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي في اليمن، محاولات تسلل فاشلة لمسلحي عناصر ميليشيا الحوثي الإيرانية في مدينة حيس ومنطقة القطابا جنوب الحديدة، بجبهة الساحل الغربي لليمن، كانت تستهدف تنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين، وتكبدت على إثرها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

كما شنت مقاتلات التحالف، سلسلة غارات جوية مركزة، استهدفت تعزيزات عسكرية ومخازن أسلحة وذخائر وتجمعات للميليشيا في مناطق موزع والجراحي والتحيتا. وأربكت الضربات النوعية لمقاتلات التحالف، صفوف الميليشيا وأنهكت قدراتهم العسكرية في مواقع مختلفة على الساحل الغربي. وفي جبهة جنوب تعز وشمال لحج، حررت قوات الشرعية، جبل جالس الاستراتيجي، وجبل النبي شعيب، وعدداً من المواقع التي تتخذها الميليشيا نقاط انطلاق لهجماتها. فيما دارت معارك عنيفة ومستمرة ضد بقايا جيوب الميليشيا في وادي دياش. وقتل العشرات من عناصر الميليشيا، وتم تدمير عربات قتالية، وكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر خلال المواجهات في مناطق الشريجة والراهدة.

إلى ذلك رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل ميليشيا الحوثي من داخل الأراضي اليمنية كان باتجاه ظهران الجنوب، وتم إطلاقه بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية، وكان سقوطه داخل الأراضي اليمنية.