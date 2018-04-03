شكوى إماراتية لـ«إيكاو» ضد اعتداءات قطر الجوية

تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكوى رسمية تفصيلية للمنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» تتعلق بالاعتراضات القطرية الأربعة على الطائرات المدنية الإماراتية خلال رحلات اعتيادية مجدولة ومعروفة المسارات ومستوفية الموافقات والتصاريح، مهددة بذلك التصرف حياة الركاب المدنيين.

وأكد سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني أن الإمارات تقدمت بشكوى تفصيلية ضمن المادة «n54» من اتفاقية شيكاغو والتي تأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية للدول أعضاء منظمة الطيران المدني الدولي وتوفر الشروط القانونية لأداء الواجبات والالتزامات العامة بموجب الاتفاقية.

وقال إن «ما تعرضت له الطائرات المدنية الإماراتية يشكل خرقاً متعمداً من قبل قطر للمواثيق والاتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني، وتهديداً لسلامة الطيران المدني، وهو ما لا تسمح به دولة الإمارات»، مشيراً إلى أن التصرف القطري كان غير مبرر وغير صحيح ويهدد سلامة الركاب وطاقم الطائرتين.

وذكر السويدي أن المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو»، ستحدد لاحقاً تاريخ الاجتماع للأطراف للتحقيق في الشكوى المقدمة.

يذكر أن المقاتلات القطرية اقتربت من طائرتين مدنيتين إماراتيين خلال رحلة اعتيادية الأسبوع الماضي في حادثة ثانية، فيما اعترض الطيران الحربي القطري في الحادثة الأولى التي وقعت منتصف يناير الماضي طائرتين مدنيتين أخريين، ما شكّل تهديداً لسلامة الركاب وخرقاً واضحاً للقوانين والاتفاقيات الدولية.

انتقام

في غضون ذلك، كشف الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط أمجد طه، عن الحقد الدفين لدى تنظيم الحمدين ضد أشقائه العرب والخليجيين، حيث توقّع أن يلجأ تنظيم الحمدين للانتقام الخبيث من البحرين، وذلك بعد اكتشاف أكبر حقل للنفط في تاريخ المملكة.

وكتب الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط على «تويتر»: «نظام قطر منع تصدير الغاز للبحرين وبنى حقل غاز مشتركاً مع إيران، وحاول إفشال صفقة غاز روسيا، ولأن الدول تقاس بأفعالها لا بأحجامها الجغرافية، توكّلت البحرين على الله ثم أهلها وقيادتها الحكيمة فنجحت بأكبر اكتشاف في تاريخ البحرين، مورد كبير للنفط الصخري والغاز».

وأضاف: «غداً سيحاول نظام قطر عبر قناة الجزيرة مهاجمة البحرين والإساءة لها، وهذا يأتي انتقاماً من أكبر اكتشاف في تاريخ البحرين للنفط الصخري والغاز العميق، ولخدمة إرهاب إيران في الخليج، فلنظام قطر تاريخ طويل في الأعمال العدائية تجاه البحرين».

وتابع: «فرق بين ناس تكتشف حقول الغاز والنفط كالبحرين ومصر، وناس تطلق أول قمر نانومتري للفضاء كالإمارات، وناس تعلن عن أكبر مشروع الطاقة الشمسية وستصبح في صدارة الدول المصدرة لها كالسعودية، وناس تكتشف طريقة استيراد 3000 بقرة!..فرق وناس مقامات».