السيسي: مصر تتسع للجميع وسنواصل معركتي البقاء والبناء

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ان ثقته في عبقرية الامة المصرية لا تحتمل الشك أو التاويل ، كما أكد ان رهانه على المصريين لم يخب يوما ولم يخذله حماسهم، متعهدا بتحقيق الاستقرار والتنمية،

وقال السيسي: "سنواصل معركتي البقاء والبناء في مصر... الاصطفاف الوطني في الانتخابات الرئاسية كان دليلاً دامغاً على قوة البناء المصري في مواجهة من أرادوا هدمه".

وأضاف: "سأعمل لكل المصريين دون تمييز من أي نوع و مصر تتسع لجميع المصريين ما دام الخلاف لا يفسد للوطن قضية".

جاء ذلك في الكلمة التي وجهها الرئيس السيسي عقب اعلان الهيئة العليا للانتخابات فوزه في الانتخابات الرئاسية ، بفترة رئاسية جديدة.

وأكد السيسي ان اصطفاف المصريين بالدخل والخارج ايام الانتخابات كان دليلا دامغا على قوة البناء المصري في وجه من ارادوا هدمه.

ووجه الرئيس السيسي في كلمته التحية للمرأة المصرية التي وصفها بـ "صوت الضمير وايقونة التحدي".

وعد الرئيس السيسي بتحقيق الاستقرار والتنمية وتوفير الحد اللازم من جودة الحياة لأبناء الشعب المصري ، قائلا: " أعدكم وعــد الصدق المبين بأن أظل على عهدى معكم .. مخلصا في عملي غير مدخر لجهــد .. من أجل رفعة وطننا العظيم .. وساعيا لبناء مؤسساته بكل ما أوتيت من قوة وعزيمة .. وباحثا عن مكانته بين الأمم .. عاقدا العزم على تحقيق التنمية والاستقرار .. وتوفير الحد اللازم من جودة الحياة لأبنائه .. وأعدكم بأن أعمل لكل المصريين دون تمييز من أي نوع .. فالذي جدد الثقة بي وأعطاني صوته لا يختلف عمن فعل غير ذلك .. فمصر تسع كل المصريين .. مادام الاختلاف في الرأي لم يفسد للوطن قضية .. والمساحات المشتركة بيننا أوسع وأرحب .. من أيدلوجيات محددة أو مصالح ضيقة .. ولعل العمل على زيادة المساحات المشتركة بين المصريين .. سيكون على أولويات أجندة العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة".

كما وعد الرئيس السيسي بالعمل لكل المصريين دون تمييز من أى نوع.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، قد اعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين، فوز السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لولاية ثانية مدتها أربع سنوات قادمة، بنسبة 97% من عدد الأصوات الصحيحة حيث حصل على 21835387صوتا، مشيرا إلى أن حصول منافسه، موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد المعارض، على 656 ألفا و 534 صوتا في الانتخابات بنسبة 92ر2%.

يذكر أن السيسي "63 عاما" انتخب لولاية أولى في عام 2014 بأغلبية 9ر96 بالمئة من الأصوات.