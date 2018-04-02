الجيش اليمني يدحر الحوثيين في محاولات تسلل فاشلة

بدعم من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية لدعم الشرعية في اليمن، تصدت قوات الجيش اليمني والمقاومة لمحاولات تسلل فاشلة لمسلحي عناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية في مدينة حيس ومنطقة القطابا جنوب الحديدة بجبهة الساحل الغربي لليمن كانت تستهدف تنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين وتكبدت على إثرها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وقال مصدر عسكري في جبهة الساحل الغربي إن أكثر من 30 من مليشيات الحوثي لقوا مصرعهم، إضافة إلى عشرات الجرحى في صفوفهم في مواجهات مع قوات الجيش اليمني والمقاومة خلال التصدي لمحاولات تسلل فاشلة وبائسة للميليشيات.

كما شنت مقاتلات التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، سلسلة غارات جوية مركزة استهدفت تعزيزات عسكرية ومخازن أسلحة وذخائر وتجمعات لميليشيات الحوثي الإيرانية في مناطق موزع والجراحي والتحيتا بجبهة الساحل الغربي لليمن.

وأسفرت الغارات، التي وجهتها مقاتلات التحالف العربي، إضافة إلى المدفعية على مواقع تجمع الحوثيين، عن مصرع عدد كبير الميليشيات الحوثية الإيرانية وتدمير عشرات الآليات العسكرية في ضربات نوعية وقاسمة لمقاتلات التحالف العربي أربكت صفوف الميليشيات وأنهكت قدراتهم العسكرية في مواقع مختلفة على الساحل الغربي لليمن في ظل الانتصارات الكبيرة لقوات التحالف العربي وقوات الشرعية اليمنية على الأرض اليمنية.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي شن الغارات الجوية على مناطق تجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية، التي منيت بالهزيمة والانكسار تاركة خلفها عتادها وقتلاها، إضافة إلى تدمير التعزيزات العسكرية والآليات التابعة لها في جبهات القتال بالساحل الغربي وإنهاك قدراتهم العسكرية.

وتقدم القوات المسلحة الإماراتية ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن إسنادا عسكريا ودعما لوجستيا على العمليات البرية والجوية والبحرية دعما لليمن الشقيق لتخليصه من المخطط الإيراني الإرهابي عبر ميليشيات الحوثي الانقلابية.