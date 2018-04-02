عدد سكان السعودية 32.552 مليون نسمة في 2017

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن متوسط معدل النمو السكاني في المملكة بلغ 2.62 في المائة، وذلك وفقاً للمسوحات الإحصاءات السكانية التي أجرتها خلال الفترة الماضية، والتي كان آخرها مسـح الخصائص السـكانية العام الماضي 2017.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج في تصريحات اليوم أن عدد سكان المملكة العربية السعودية، وفقاً لنتائج مسح الخصائص السـكانية بلغ 32.552 مليون نسمة، مرتفعاً من 31.074 مليون نسمة في المسح الديموغرافي 2016 بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 2,52 في المائة، ويتوزع هؤلاء السكان حسب الجنس بما نسبته 57.42 في المائة ذكور و42.52 في المائة إناث من جملة السكان في عام 2017.